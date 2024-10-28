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        Niğde "Robotlar, Otomasyon ve Eşitsizlik" projesine TÜBİTAK'tan destek

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin "Robotlar, Otomasyon ve Eşitsizlik" projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:09
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        Niğde "Robotlar, Otomasyon ve Eşitsizlik" projesine TÜBİTAK'tan destek
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin "Robotlar, Otomasyon ve Eşitsizlik" projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Berke'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Melike Saraç'ın bursiyer olarak yer aldığı "Robotlar, Otomasyon ve Eşitsizlik" proje, TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında destek alacak.

        Proje kapsamında, dünyada yaygın olarak tartışılan robotlar ve otomasyonun Avrupa ülkeleri için gelir, servet ve ücret eşitsizlikleri bağlamında etkileri, karşılaştırmalı olarak mekansal ekonometrik yöntemlerle araştırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitede fen bilimlerinden mühendisliğe, sağlık bilimlerinden sosyal ve beşeri bilimlere kadar her alanda dış kaynaklı proje desteğinin arttığını belirtti.

        Prof. Dr. Burcu Berke de insan gücü yerine işgücü piyasasında makinelerin kullanılması şeklinde tanımlanan otomasyon ve robotların, yapay zeka ve teknolojik gelişmeler kullanılarak işgücü piyasasında verimliliği artırdığını aktardı.

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