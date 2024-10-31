Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı

        Niğde İl Sağlık Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde İl Sağlık Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İnan, mesajında, beyin damarlarında tıkanıklık ya da kanama sonucu oluşan inmenin, dünya genelinde önde gelen ölüm ve engellilik nedenlerinden olduğunu bildirdi.

        Dünya genelinde 25 yaş üzeri her 4 kişiden birinin hayatının herhangi bir döneminde inmeyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü belirten İnan, her yıl yaklaşık 12 milyon kişiye ilk kez inme tanısı konduğunu, yılda 7 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

        İnan, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımının inme için en önemli risk faktörleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Yapılan araştırmalar, ufak yaşam tarzı değişiklikleriyle inme riskinin yüzde 90 önlenebileceğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) ile aile hekimleri, kronik hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde aktif rol oynamaya teşvik ediliyor. HYP ile aile hekimleri, hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi risk faktörlerine yönelik değerlendirmeler yapıyor ve danışmanlık hizmetleri sunuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tan...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tan...
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak
        Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti ya...
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti ya...
        Niğde'de sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi verildi
        Niğde'de sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi verildi