Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı

Niğde İl Sağlık Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, beyin damarlarında tıkanıklık ya da kanama sonucu oluşan inmenin, dünya genelinde önde gelen ölüm ve engellilik nedenlerinden olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde 25 yaş üzeri her 4 kişiden birinin hayatının herhangi bir döneminde inmeyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü belirten İnan, her yıl yaklaşık 12 milyon kişiye ilk kez inme tanısı konduğunu, yılda 7 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.