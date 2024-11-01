Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde 7. Kitap Fuarı açıldı

        Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde 7. Kitap Fuarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı açıldı.

        Vali Cahit Çelik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki fuarın açılışında, ilk emri "oku" olan bir dinin müntesipleri olduklarını belirterek, kitap fuarlarının kitap okumanın önemini kavramaları açısından önem taşıdığını vurguladı.

        Çelik, Japonya'da bir yılda 4 milyar 200 milyon kitap basıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu rakam Türkiye'de maalesef 23 milyon. Japonya'da bir kişi yılda ortalama 25 kitap okurken Türkiye'de 6 kişi bir kitap okuyor. Yazarlarımızın da desteği, belediyemizin bu anlamdaki aktiviteleriyle bizler Niğde'de olduğumuz sürede Niğdeli vatandaşlarımızı hem okumayla hem kitapla bütünleştirmek anlamında elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fuara her sene büyük katılım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kitaplar medeniyetlerin taşıyıcıları, toplumların hafızaları ve geleceğimizin de en güçlü teminatıdır. Bu fuar yeni ufuklar açacak, bizleri bilgilerinizin yolculuğuna çıkartacak. Niğde'mizde bu kültürü çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz 5 yılda 5 kütüphane yaptık ki bir tanesi şehrin meydanında ve 24 saat açık bir kütüphanemiz. Yine öyle bir kütüphane yaptık ki emin olun Türkiye'de kütüphaneyle ilgilenen herkesin dilinde. 100 yıldır boş duran bir kilise binası vardı, orası şu anda Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden oldu. Geleceğe güzel bir miras bırakmak istiyoruz."

        Araştırmacı yazar Vehbi Vakkasoğlu ile oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından katılımcıların stantları gezdiği fuar 10 Kasım'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü

        Benzer Haberler

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tan...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tan...
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak
        Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti ya...
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti ya...