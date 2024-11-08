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        Niğde'de tarımsal kuraklıkla mücadele için çiftçi gezisi düzenlendi

        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin su kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla etkin ve modern sulama yöntemleri kullanılan yerlere eğitim gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:56
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        Niğde'de tarımsal kuraklıkla mücadele için çiftçi gezisi düzenlendi
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        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin su kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla etkin ve modern sulama yöntemleri kullanılan yerlere eğitim gezisi düzenledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında Adana Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, kuraklıkla mücadelede suyun verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen çiftçi gezisinde katılımcılara etkin ve verimli sulama sistemleri tanıtıldı.

        Çiftçilere, basınçlı sulama sistemlerinin avantajları ve kuraklıkla mücadelede oynadığı önemli rol anlatıldı.

        Tarımsal verimliliği artırmanın yanında su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının önemine dikkat çekilen gezide, çiftçilerin su tasarrufu yaparak kuraklık riskine karşı daha dirençli hale gelmeleri hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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