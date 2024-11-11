Niğde'de aile içi ve kadına şiddeti önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro gösterimi öncesi 150 vatandaş bilgilendirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara aile içi ve kadına şiddeti önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.