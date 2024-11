Niğde'de okulda "Hilal-i Ahmer Sokağı" açıldı

Niğde'de Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Türk Kızılay tarafından öğrencilerde farkındalık oluşturmak için Hilal-i Ahmer Sokağı açıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Kızılay'ın, Osmanlı döneminde savaşlarda yaralı ve hasta askerlere yardım etmek amacıyla kurulduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kızılay, 1877 yılında Hilal-i Ahmer adını aldı, ardından Cumhuriyet'le beraber çok önemli bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Kızılay neredeyse her toplumsal olayda yanımızda, bu açıdan özellikle vatandaşlarımızı mağdur eden büyük afetlerde Kızılay'ın her zaman desteğini gördük. Sadece ülkemizde değil Bangladeş'ten Somali'ye, Sudan'dan Lübnan'a, Filistin'e kadar Kızılay her zaman mazlumun, garibin, fakir ve fukaranın yanında olmuştur."