Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Köy okullarındaki öğrenciler "Hacivat-Karagöz" ve "Kavuklu-Pişekar" ile tanışıyor

        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinde yer alan gönüllü oyuncular, tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy okullarındaki öğrencileri ziyaret ederek "Hacivat ve Karagöz" ile "Kavuklu ve Pişekar" gibi geleneksel oyunları sahneliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köy okullarındaki öğrenciler "Hacivat-Karagöz" ve "Kavuklu-Pişekar" ile tanışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinde yer alan gönüllü oyuncular, tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy okullarındaki öğrencileri ziyaret ederek "Hacivat ve Karagöz" ile "Kavuklu ve Pişekar" gibi geleneksel oyunları sahneliyor.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla köy okullarındaki öğrencilerin tiyatrodan mahrum kalmamaları amacıyla gönüllülerden oluşan ekip kuruldu.

        Şehir tiyatrosundaki oyunculardan oluşan 4 kişilik ekip, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle köy okullarına giderek öğrencilere geleneksel Türk tiyatrosundan oyunlar sahneliyor.

        Belediyenin sağladığı imkanlarla bir haftada 11 okulda 1000'in üzerinde öğrenciye gösteri sunan ekip, öğrencilere sanatı sevdiriyor.

        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmeni Ertuğrul Aslan, AA muhabirine, tiyatroya gitme imkanı bulmayan köy okullarındaki öğrenciler için gösteriler düzenlediklerini söyledi.

        Gösterilerin 2 ay daha devam edeceğini belirten Aslan, öğrencilere "Hacivat ve Karagöz" ile "Kavuklu ve Pişekar"ı sahnelediklerini anlattı.

        Tiyatro görmeyen çocuk kalmaması adına ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

        "Başkanımız sağ olsun bu konuda talimat verdi. Biz de şehir tiyatromuzun üyelerinden gönüllü arkadaşlarımızla başladık. Her şey çok iyi gidiyor, çocuklar çok beğeniyor. Yüzleri sürekli gülüyor ve biz bundan keyif alıyoruz. İnşallah bu hep böyle devam eder. Severek yapıyoruz, onlar da umarım bizi severek izliyor. Şu ana kadar 11 köy okulunu gezdik, 1000'in üzerinde öğrenciye gösteri yaptık. Aynı zamanda kasabalarımızdaki küçük okullarımızı dolaşmaya çalışıyoruz. Çok eğleniyoruz, keyif alıyoruz. Çocuklar da çok keyif alıyor. Hiç yorulduğumuzu da hissetmiyoruz. Onların bir gülümsemesi bütün yorgunluğumuzu unutturuyor."

        - "Kendileri küçük, yürekleri kocaman"

        Tiyatro oyuncusu Mertcan Özbek de öğrencilerin yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Çocukları mutlu ederek hayatlarına dokunmayı hedeflediklerini vurgulayan Özbek, "Onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizim için en değerli ücret. Öğrenciler, 'Abi nasıl yapabiliriz bu işi, biz de yapmak istiyoruz, büyüyünce biz de senin gibi olacağız' diye soruyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz. Küçükler tabii yolun başındalar. Kendileri küçük, yürekleri kocaman." ifadelerini kullandı.

        Oyunculardan Emin Aytekin de "Kent merkezindeki öğrencileri aileleri az çok tiyatroya götürüyor ama köy okullarındaki öğrencilerin bu imkanı olmadığı için mutlu oluyorlar hatta okullardan ayrılırken 'Gitmeyin' diye peşimizden koşuyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Ne kadar yorgun, ne kadar derdimiz olsa da hepsini unutuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?

        Benzer Haberler

        Niğde'de eğitime 'kar' engeli
        Niğde'de eğitime 'kar' engeli
        Niğde'de eğitime 1 gün ara verildi
        Niğde'de eğitime 1 gün ara verildi
        Niğde'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Niğde'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Sevgilileri öldüren çift yakalanıp, tutuklandı
        Sevgilileri öldüren çift yakalanıp, tutuklandı
        Liseli gençlerden Bor Müftüsü Çakır'a ziyaret
        Liseli gençlerden Bor Müftüsü Çakır'a ziyaret
        Niğde'de 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı