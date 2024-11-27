Niğde'de hastanede acil durum kodları tatbikatı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaya acil müdahale, sağlık personeline şiddet ve bebek kaçırma tatbikatı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlıkta kalite standartları gereği senaryolar hazırlanarak pembe, mavi, beyaz ve kırmızı kod tatbikatı uygulandı.

Senaryo gereği yeni doğum yapan bir annenin bebeğinin kaçırılmasında pembe, nöroloji servisinde tedavi gören hastada aniden başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısına müdahale edilmesinde mavi, dahiliye polikliniğindeki hasta yakınının sağlık personeline gösterdiği tepki ve tehdit için beyaz kod verilmesi üzerine müdahaleler gerçekleştirildi.