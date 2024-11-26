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        Niğde'de "Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi" projesi patent aldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) geliştirilen "Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi" projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan ulusal patent tescili almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:03 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:29
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        Niğde'de "Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi" projesi patent aldı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) geliştirilen "Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi" projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan ulusal patent tescili almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Araştırma Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla başvurusu yapılan ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaplan'ın yürütücüsü olduğu proje, yenilikçi özellikleri ve üstün teknik kabiliyetleriyle metal hidrür reaktörlerinin performansını artırmayı amaçlıyor.

        Özellikle otomotiv sektörü için yenilikçi yaklaşımlar sunan proje, patent koruması sayesinde bu teknolojinin ulusal ve uluslararası pazarda ticarileşme potansiyelini artırması hedefleniyor.

        Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi Gamze Atalmış'ın doktora tezinin bir bölümünü oluşturan ve TÜBİTAK-1001 Programı kapsamında desteklenen araştırmaya ilişkin, patentin tescilinde Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bora Timurkutluk ve Prof. Dr. Serkan Toros ile Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Programı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demiralp ortak buluşçular olarak yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla patent ve faydalı model faaliyetlerinin de sürdüğünü ifade ederek, önemli bir çalışmayla ulusal düzeyde patent tescilinin ve uluslararası ölçekte patent tesciline ilişkin olumlu rapor almanın önemli bir başarı olduğunu aktardı.

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