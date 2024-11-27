Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kaldırımlara izinsiz konulan reklam panoları toplandı

        Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarına izinsiz konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemeleri topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kaldırımlara izinsiz konulan reklam panoları toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarına izinsiz konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemeleri topladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden işletmelerin yol kenarlarına ve kaldırımlara koyduğu materyallerin kaldırılması için çalışma başlattı.

        Kaldırımlarda vatandaşın rahat hareket etmesine engel olan reklam materyalleriyle yol kenarlarında araçların park alanlarını kapatan ayaklı tabela ve dubaları kaldıran ekipler, esnaf ve işletme sahiplerini uyardı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kullanım hakkı yayalara ait olan kaldırımlarda, işgallere yol açan ve şehir estetiğini bozan uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.

        Kaldırım işgallerinin önlenmesi için zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceğini aktaran Özdemir, gelişen, dönüşen ve büyüyen Niğde'nin daha modern ve yaşanabilir bir kent olması yolunda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Niğde'de bir haftada 282 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
        Niğde'de bir haftada 282 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
        Niğde'de "Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi" projesi p...
        Niğde'de "Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi" projesi p...
        Niğde'de kırsaldaki kadınlara kompost eğitimi veriliyor
        Niğde'de kırsaldaki kadınlara kompost eğitimi veriliyor
        Köy okullarındaki öğrenciler "Hacivat-Karagöz" ve "Kavuklu-Pişekar" ile tan...
        Köy okullarındaki öğrenciler "Hacivat-Karagöz" ve "Kavuklu-Pişekar" ile tan...
        Niğde'de eğitime 'kar' engeli
        Niğde'de eğitime 'kar' engeli
        Niğde'de eğitime 1 gün ara verildi
        Niğde'de eğitime 1 gün ara verildi