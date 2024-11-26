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        Niğde'de kırsaldaki kadınlara kompost eğitimi veriliyor

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) öncülüğünde yürütülen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma Amacıyla İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Uygulama Projesi" kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınlara eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:28
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        Niğde'de kırsaldaki kadınlara kompost eğitimi veriliyor
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) öncülüğünde yürütülen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma Amacıyla İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Uygulama Projesi" kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınlara eğitim verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, projedeki eğitim programları kapsamında Orhanlı ve Edikli beldelerinde kadınlara yönelik kompost eğitimi gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun da katıldığı eğitim, Atık Yönetimi Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci ve ekibi tarafından verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Deveci, kompostun, organik atıkların geri dönüştürülerek doğal gübreye dönüştürülmesi süreci olduğunu belirtti.

        Doğal kaynakların korunmasında ve atık yönetiminde kritik bir rol oynayan bu yöntemin, aynı zamanda tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımını azaltarak toprak verimliliğini artırdığını aktaran Deveci, "Evde yapılabilecek basit kompost yöntemleriyle bireyler hem çevreyi koruyabilir hem de ekonomik tasarruf sağlayabilir. Eğitimde bu farkındalığın kırsaldaki kadınlar arasında yaygınlaşmasına büyük önem verildi." ifadelerini kullandı.

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