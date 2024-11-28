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        Niğde'de KADES uygulaması tanıtıldı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:22
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        Niğde'de KADES uygulaması tanıtıldı
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        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması anlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli kadın personele KADES uygulamasını tanıttı.

        Ekipler, kadına yönelik şiddetle karşılaşıldığında ya da şiddete uğrayan bir kadın görüldüğünde yapılması gerekenleri gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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