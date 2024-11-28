Niğde'de KADES uygulaması tanıtıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli kadın personele KADES uygulamasını tanıttı.