Niğde'de KADES uygulaması tanıtıldı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması anlatıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması anlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli kadın personele KADES uygulamasını tanıttı.
Ekipler, kadına yönelik şiddetle karşılaşıldığında ya da şiddete uğrayan bir kadın görüldüğünde yapılması gerekenleri gösterdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.