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        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Niğde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:25
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        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Niğde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan plastik çerçeve üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutması çalışması başlattı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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