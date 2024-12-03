GÜNCELLEME 2 - Niğde'de plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan plastik çerçeve üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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