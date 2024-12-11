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        Niğde'de "Toplumsal Katkı ve Üniversite Toplum İş Birliği Çalıştayı" düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Toplumsal Katkı ve Üniversite Toplum İş Birliği Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:48
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        Niğde'de "Toplumsal Katkı ve Üniversite Toplum İş Birliği Çalıştayı" düzenlendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Toplumsal Katkı ve Üniversite Toplum İş Birliği Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında, üniversitenin, içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluklarını her daim dikkate aldığını söyledi.

        Çalıştayda, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Uslu, etkinlikte, dezavantajlı gruplardan sürdürülebilir yerel gelişime, sağlıktan afet yönetimine, gençlik ve spordan istihdam ve çevre bilincine kadar birçok başlıkta önemli konuların ele alınacağını anlattı.

        Uslu, üniversitede özellikle son 3 yılda bölgeye ve topluma katkı sunma bakımından önemli atılımların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurduğumuz Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Niğde Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetleri bunun en açık örnekleridir. Zira yakın zamanda düzenlediğimiz Kadın ve Aile Çalışmaları Kongresi, Güçlü Aile Vizyonu Çalıştayı, Mübadelede Niğde Sempozyumu, verimli tarım ve hayvancılık eğitimleri akla gelen etkinliklerimizdendir. Şimdi ise yeni kurduğumuz Toplumsal Katkı Koordinatörlüğümüz ile bu tür faaliyetlerimizi daha sık ve koordineli biçimde yapacak, toplumsal katkı çabalarımızı stratejik düzleme taşıyacağız."

        Konuşmaların ardından katılımcılar, alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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