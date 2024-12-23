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        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Niğde'de üniversite öğrencileriyle buluştu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:07
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        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Niğde'de üniversite öğrencileriyle buluştu
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) devam ediyor.

        "Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı"nın durağı NÖHÜ oldu.

        Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi ile çevrenin korunması ile sürdürülebilir gelecek temalarını vurgulayan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, NÖHÜ Milli İrade Meydanı'nda öğrencilerle buluştu.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, burada yaptığı açıklamada, üniversitenin 11 sürdürülebilir eğitim dostu kampüsten biri olduğunu söyledi.

        Üniversitenin sıfır atık ve çevre dostu kampüs uygulamalarında öncü olduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'mizin en önemli yeşil kampüslerinden birine sahibiz. Bugün hem öğrenci topluluklarının yaptığı faaliyetler hem de konserlerle çok güzel bir etkinlik geçireceğiz. Bu bakımdan Bakanlığımıza ve Çevre Ajansımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemiz 2019'dan beri sıfır atıkla ilgili öncü faaliyetlerde bulunuyor. Sıfır atık belgesi alan ilk üniversitelerden biriyiz. İç mekanlarda 6, dış mekanlarda da 2 farklı ayırma yöntemiyle atıklarımızı ayırıyoruz. Bu atıklarımızı 3. Sınıf Geri Getirme Merkezi'mizde geri dönüşüme kazandırıyoruz. Elde ettiğimiz geliri de öğrencilerimiz için harcıyoruz. Bundan sonraki süreçte geri dönüşüm otomatlarımızı da üniversitemize yerleştirerek öğrencilerimiz için daha düzgün ve daha doğal bir ortam oluşturacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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