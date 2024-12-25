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        Niğde'de 161 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 161 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:02
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        Niğde'de 161 litre kaçak alkol ele geçirildi
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 161 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılara yönelik bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

        İş yerinde yapılan aramada 161 litre etil alkol, 19 aroma kiti ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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