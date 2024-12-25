Niğde'de 161 litre kaçak alkol ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonda 161 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılara yönelik bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.