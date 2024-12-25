Niğde'de 161 litre kaçak alkol ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda 161 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Niğde'de düzenlenen operasyonda 161 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılara yönelik bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.
İş yerinde yapılan aramada 161 litre etil alkol, 19 aroma kiti ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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