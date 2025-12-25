Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı

        Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:51
        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelinin tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

        Ekiplerin saha, istihbarat ve teknik incelemelerinin eş zamanlı yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kurumlararası güçlü koordinasyon sayesinde şüpheli kısa sürede gözaltına alınmıştır. Zanlı hakkında yürütülen adli işlemler, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve toplum huzurunu bozan suçlara karşı hiçbir müsamaha gösterilmemekte, ilimiz genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması en üst öncelik olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Soruşturma süreci adli makamlarca yürütülmekte olup kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir."

        Merkeze bağlı Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayırı mevkisinde dün, bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmiş, ekiplerin yaptığı kontrolde yanarak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesinin, 55 yaşındaki A.A.'ya ait olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

