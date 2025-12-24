Habertürk
Habertürk
        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu

        Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulundu.

        Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:15
        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu
        Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan yapılan incelemede cenazenin 55 yaşındaki A.A'ya ait olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

