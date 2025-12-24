Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu
Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan yapılan incelemede cenazenin 55 yaşındaki A.A'ya ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
