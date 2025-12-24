Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        GÜNCELLEME - Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu

        Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 21:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkisinde bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan yapılan incelemede cenazenin 55 yaşındaki A.A'ya ait olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, olay yerinde polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde bir kısmı yanmış ve bir erkeğe ait cansız bedenin bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Yapılan kimlik ve bilgi çalışmaları neticesinde söz konusu şahsın, bugün saat 01.00 sıralarında ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan A.A. olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak emniyet birimlerimizce yürütülen çalışmalar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı

        Benzer Haberler

        Niğde'de bulunan cesedin kayıp ihbarı yapılan Ali Andaç'a ait olduğu tespit...
        Niğde'de bulunan cesedin kayıp ihbarı yapılan Ali Andaç'a ait olduğu tespit...
        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu
        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu
        Niğde'de arazide erkek cesedi bulundu
        Niğde'de arazide erkek cesedi bulundu
        Niğde'de bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı
        Niğde'de bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı
        Niğde'de yeni yıl için güvenlik tedbirleri toplantıda değerlendirildi
        Niğde'de yeni yıl için güvenlik tedbirleri toplantıda değerlendirildi