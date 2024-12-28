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        Niğde Belediyespor'a destek kampanyası başlatıldı

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor'a destek için kampanya başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:06 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:23
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        Niğde Belediyespor'a destek kampanyası başlatıldı
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        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor'a destek için kampanya başlatıldı.

        Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kampanya tanıtım toplantısında, kentin spor alanındaki başarılarını taçlandırmak ve yeni hedeflere birlikte yürümek için bir arada olduklarını söyledi.

        Niğde Belediyespor'un başarısında emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Her başarının ardında azim, emek ve fedakarlık vardır, sizlerle gurur duyuyoruz. Niğde'de gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız yatırımlar, sporun her dalında başarıyı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 7500 kişilik Niğde Stadyumu projemiz hızla ilerlemekte, parasal gerçekleşme ve fiziki gerçekleşme yüzde 91 seviyesindedir. Bu projelerle gençlerimizin ve sporcularımızın iyi şartlarda spor yapmalarını hedefliyoruz. İlimizde ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcularımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Kentte 47 ulusal, 14 uluslararası başarı elde eden sporcumuz bulunmaktadır. Toplamda 40 bin 859 lisanslı sporcumuz ve 61 milli sporcumuz ile gurur duyuyoruz. Ayrıca 104 spor kulübümüzle gençlerimizi spora yönlendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sporun sadece futboldan ibaret olmadığını belirtti.

        Niğde Belediyespor'un çatısı altında 990 amatör ve profesyonel sporcu bulunduğunu aktaran Özdemir, "Bununla ne kadar gurur duysak azdır, bu gurunun en büyük emekçisi sporcularımız. Spor sadece fiziksel yapılan bir şey değildir, spor bireyin ruhsal ve ahlak açısından gelişmesi için de önemlidir. Spor aktivitelerinde daha da iyi olmamız lazım çünkü Niğde, kadim bir şehir ve geçmişi onbinlerce yıl öncesine dayanan şehirde sporun daha iyi noktada olması gerekiyordu. Son zamanlarda sporda desteğe ihtiyacımız var, bundan dolayı SMS kampanyası başlattık. Tüm halkımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Niğde Belediyesspor Başkanı Atila Tasalı ise vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini istedi.

        Konuşmaların ardından, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir sponsorlara forma hediye ederek, SMS ile kampanyaya destek verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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