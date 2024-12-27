Niğde'de zincir marketlere yönelik denetim yapıldı

Ürünlerin etiketle kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.

Ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından işçilik maliyeti artışı bahanesiyle, fiyatları haksız şekilde arttırma girişimlerinde bulunan işletmelere karşı denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Niğde'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

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