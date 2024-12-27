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        Niğde'de zincir marketlere yönelik denetim yapıldı

        Niğde'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:30
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        Niğde'de zincir marketlere yönelik denetim yapıldı
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        Niğde'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından işçilik maliyeti artışı bahanesiyle, fiyatları haksız şekilde arttırma girişimlerinde bulunan işletmelere karşı denetimlerin sürdüğü belirtildi.

        Ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını denetledi.

        Ürünlerin etiketle kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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