Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde emekliler yılı etkinliği düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde emekliler yılı etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SGK İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında emeklilere yönelik panel, konferans, konser ve yürüyüş etkinlikleri düzenlendi.

Düzenlenen panelde halk sağlığı, psikolojik destek ve sosyal güvenlik hizmetleri ile sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve duruş alışkanlıklarının önemi anlatıldı.