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        Niğde'de yaban keçisi sayısı 3 bin 114'e ulaştı

        Niğde'de yaban keçisi sayısı 3 bin 114 olarak tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:54
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        Niğde'de yaban keçisi sayısı 3 bin 114'e ulaştı
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        Niğde'de yaban keçisi sayısı 3 bin 114 olarak tespit edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ile Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda 2024 yılı yaban keçisi sayımını tamamladı.

        Bu bölgelerde 10 alanda 20 kişilik ekiple yapılan sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yürüttüğü koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 3 bin 114'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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