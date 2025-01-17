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        Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:02
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        Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        S.G. idaresindeki 38 AIC 939 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Çavdarlı köyü yol ayrımında D.S'nin kullandığı 33 EFC 37 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler S.G. ve D.S. hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Y.Ş. ağır yaralandı.

        Y.Ş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Cesetler, otopsi için morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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