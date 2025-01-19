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        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:10
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        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayten Aydın, kadınların siyasette daha fazla yer alması ve söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

        Önceki dönemde görev alan kadınlara teşekkür eden Aydın, "Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olması için 2051 ve 2071 hedeflerimize güçlü kadınlarla ulaşmak için AK Parti'miz çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir." dedi.

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, kadınların bu ülkeyi ve hayatı yaşanabilir hale getireceğini belirtti.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir'in de konuşma yaptığı kongrede, Kadın Kolları Başkanlığına Nurdan Özkul, yeniden seçildi.

        Kongreye, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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