Niğde'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda da 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 500 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.