Niğde'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Niğde'de düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 500 sikke ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda da 6 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Vali Cahit Çelik, operasyonların görüntülerini "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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