Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Niğde-Çiftlik ve Çiftik-Altunhirar kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde-Çiftlik yolunun 10 ile 32 kilometreleri ve Çiftlik-Altunhisar yolunun 32 ile 56. kilometreleri arasındaki bölüm, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 03.28'de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışı durdurulmuş olup, karla mücadele ekiplerimiz bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir."