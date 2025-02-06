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        Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Niğde-Çiftlik ve Çiftik-Altunhirar kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:12
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        Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Niğde-Çiftlik ve Çiftik-Altunhirar kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde-Çiftlik yolunun 10 ile 32 kilometreleri ve Çiftlik-Altunhisar yolunun 32 ile 56. kilometreleri arasındaki bölüm, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 03.28'de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışı durdurulmuş olup, karla mücadele ekiplerimiz bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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