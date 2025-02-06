Niğde'de öğrenciler şehitlik ziyareti yaptı

Niğde'nin Bor ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri şehitliği ziyaret etti.

Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programa katılan İlçe Müftüsü İsmail Çakır, yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve dua ile andığını belirtti.

Çakır, vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden kahramanlara minnettar olduklarını kaydetti.