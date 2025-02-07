Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Engelli tekvandocu Samet'in hedefi altın madalya

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para tekvandocu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada altın madalya hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli tekvandocu Samet'in hedefi altın madalya
        ABONE OL

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para tekvandocu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada altın madalya hedefliyor.

        Üçüncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Rafet Samet Adıyaman, lisede arkadaşının yönlendirmesiyle 2017'de tekvandoya başladı.

        Konya'da 2023 ve 2024'te düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ikincilik elde eden milli sporcu, Antalya'da 8-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.

        Rafet Samet Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlarının yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

        Günde çift antrenman yaptıklarını belirten milli sporcu, "Haftanın 6 günü çift ve günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Antrenman ve okulu aynı anda yapmak yorucu oluyor ama sporu seviyorum, bırakmak istemiyorum ve azimle devam ediyorum. Buraya çalışarak geldik ve şu an çok iyi bir durumda devam ediyorum. Kolumun olmaması bir engel değil, müsabakaları geçerek şampiyon olup bu engelleri aşacağım." ifadelerini kullandı.

        - Hayali olimpiyatlarda madalya kazanmak

        Antrenörüyle iyi bir iletişim içinde olduğunu anlatan Rafet Samet Adıyaman,"Her sporcu gibi İbrahim hocayla aramız çok iyi, her desteği sağlayarak antrenmanların ve maçların çok verimli geçmesini sağlıyor. Antrenmanlarda öğrenci antrenör gibiyiz ama dışarıda da çok iyi bir ilişkimiz var. Sürekli birbirimize gider geliriz, maçlar hakkında konuşuruz." diye konuştu.

        Türk milletine gurur yaşatmak istediğini dile getiren milli sporcu, "Hedefim 2028 olimpiyatlarından madalya getirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.

        - "Antrenmanlarda çok hırslı"

        Antrenör İbrahim Yiğit de Rafet Samet Adıyaman'ın azimli bir sporcu olduğunu belirtti.

        Lise yıllarında Samet'i keşfettiğini anlatan Yiğit, "Samet lise yıllarından beri spor yapıyor, antrenmanlarda çok hırslı ve güçlü. Samet, İstiklal Marşı'nı dinletip, bayrağımızı göklere çektirecektir." ifadelerini kullandı.

        Samet'le antrenmanlarda keyifli vakit geçirdiklerini belirten Yiğit, başarının anahtarının işini sevmek olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı

        Benzer Haberler

        Niğde'de okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
        Niğde'de okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
        Niğde'de kardan kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı
        Niğde'de kardan kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı
        Niğde'de öğrenciler şehitlik ziyareti yaptı
        Niğde'de öğrenciler şehitlik ziyareti yaptı
        Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşı...
        Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşı...
        Niğde'de eğitime 1 gün 'kar' engeli
        Niğde'de eğitime 1 gün 'kar' engeli
        Niğde'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Niğde'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi