Niğde'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı

Niğde'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki ve bölgedeki asayiş konularına ilişkin alınan tedbir ve uygulamalar değerlendirilerek, kurumlar arası koordinasyonda gereken hususlar görüşüldü.

Kentteki huzur ve güven ortamının korunması için alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantıya, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve yetkililer katıldı.