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        Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak

        Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:27
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        Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak
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        Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlenecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Şehit Ömer Halisdemir anısına 20 Nisan'da koşulacak Niğde Yarı Maratonu ilgili hazırlıklar ele alındı.

        Toplantıda, maratonculara tarih, doğa ve kültürle iç içe bir parkurda koşma fırsatı sunulmasına yönelik kurumlar arası iş birliği ve alınacak tedbirler görüşüldü.

        Yarı maraton, 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koşulacak.

        Maratona katılmak isteyenler 14 Nisan'a kadar kayıt yaptırılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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