Niğde'de sürü yönetimi kursu açıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvancılıkla ilgilenen üreticilere yönelik sürü yönetimi kursu düzenleniyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.