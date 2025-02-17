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        Niğde'de sürü yönetimi kursu açıldı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz köyünde, sürü yönetimi kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:20 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:23
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        Niğde'de sürü yönetimi kursu açıldı
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        Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz köyünde, sürü yönetimi kursu açıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvancılıkla ilgilenen üreticilere yönelik sürü yönetimi kursu düzenleniyor.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursta veteriner hekimler, hayvan sağlığı, sürü yönetimi, besleme, barınak hijyeni ve hastalıklarla mücadele konusunda 20 kişiye eğitim verecek.

        Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar sertifika alacak.

        Galeri
        Galeri

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