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        Niğde'de 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde, hakkında 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 ayrı suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:55
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        Niğde'de 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde, hakkında 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 ayrı suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, 45 farklı suçtan aranan ve hakkında çeşitli suçlardan 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.T'yi (38) düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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