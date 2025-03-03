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        Niğde'de Aile Üniversitesi Projesi kapsamında etkinlikler düzenlenecek

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, "Aile Üniversitesi Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:26
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        Niğde'de Aile Üniversitesi Projesi kapsamında etkinlikler düzenlenecek
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, "Aile Üniversitesi Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğinde "Aile Yılı" kapsamında güçlü ve sağlıklı aile yapıları oluşturmak amacıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        5 Mart'tan itibaren her çarşamba, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenecek programlar kapsamında aile içi iletişim, ebeveyn tutumları, çocuk eğitimi ve toplumsal değerler konularında sunumlar yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, "Aile Yılı"nda, toplumun temel yapı taşı ve çekirdeği olan aile kurumu için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Ailenin korunması ve güçlendirilmesinin sağlıklı toplum için önemli bir sorumluluk olduğunu kaydeden Uslu, emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin Türk toplumunun geleceği için hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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