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        GÜNCELLEME - Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan doktor yaralandı

        Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:16
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        GÜNCELLEME - Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan doktor yaralandı
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        Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, Uzm. Dr. Burak Yürük'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi.

        Yürük'ün durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, "Şüpheli, serviste görevli arkadaşlar tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kısa sürede de emniyet ekiplerimiz olay yerine geldi. Şüpheli şu an gözaltında. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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