Niğde Valisi Çelik'in eşi Nermin Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında,Türk kadınına tanınan hakların Cumhuriyet'in en değerli kazanımları olduğunu belirtti.

Kadınların annelik gibi kutsal göreve sahip olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye, kadın hakları konusunda öncü bir ülke olarak tarihi bir deneyime sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başlayan modernleşme hareketleri ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen köklü reformlarla kadınların sosyal statüsü büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Bu reformlar, Türk kadınının haklarındaki eşitliği pekiştirmiş ve onların toplumsal hayattaki yerini sağlamlaştırmıştır. Güçlü bir milletin inşasında kadınların her alanda ilerlemeleri sağlanmalıdır. Dinimiz de kadınlarımıza büyük bir değer atfetmekte. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."