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        Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:49
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        Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilgili kurum temsilcileri ve Niğde Yeşilay Şubesi Başkanı Hayri Yıldız'ın katıldığı toplantıda, önceki dönemde alınan kararlar ile bu kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, bağımlılıkla mücadelenin en önemli noktasının talebin azaltılması olduğunu belirtti.

        Bu konuda farkındalık oluşturmanın büyük önem taşıdığını aktaran Çelik, "Bağımlılıkla mücadelenin üç temel aşaması talebin azaltılması, arzla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve bağımlı bireylerin rehabilite edilmesidir. Sahada özveriyle görev yapan emniyet ile jandarma personeline ve adliye teşkilatına da katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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