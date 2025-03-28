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        Niğde'de geri dönüşüm sergisi açıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla "Yeniden-İm" geri dönüşüm sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:42
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        Niğde'de geri dönüşüm sergisi açıldı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla "Yeniden-İm" geri dönüşüm sergisi açıldı.

        Güzel Sanatlar Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Menekşe Sakarya, Atık Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin birkaç ders ve projenin çıktısı olduğunu söyledi.

        Pandemi ve deprem sürecinde tasarıma başladıklarını belirten Sakarya, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerin o dönemlerde bir takım olaylardan etkilenerek tasarladıkları kıyafetler var. Her tasarımın bir hikayesi var, tabii ki bir temaya da bağlı çalışmaları gerekiyor biz de. Öğrencilere tasarımın kumaşlarını ben verdim. Bazen yüz yüze bazen de uzaktan eğitimde yaptılar tasarımlarını. Birlikte o temaya bağlı olarak tasarımlarını gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin tasarım yapma becerileri, yaratıcılıklarının gelişmesini sağlamak ve elde kalan atıkları değerlendirmek, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak en büyük amacımız."

        Sergi, 7 gün boyunca açık kalacak.

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        Galeri
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        Galeri
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