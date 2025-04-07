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        Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı

        Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:53
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        Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı
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        Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Öztürk, burada yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutladı.

        Avukatlık mesleğinin hukuk devletinin temel ilkelerini savunduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

        "Avukatlar yalnızca bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğu taşımaktadır. Hukuk devleti ilkesi, bağımsız savunmanın varlığıyla kaimdir. Avukatlar olarak hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve savunma özgürlüğünü koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bağımsız savunma yalnızca bireysel bir hak değil, toplumun hak arama özgürlüğünün temel güvencesidir. Meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyurmak isteriz ki bağımsız savunmanın özgür ve kararlı temsilcileri olarak görevimizin başındayız, sorumluluğumuzun farkındayız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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