Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutladı.

Avukatlık mesleğinin hukuk devletinin temel ilkelerini savunduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Avukatlar yalnızca bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğu taşımaktadır. Hukuk devleti ilkesi, bağımsız savunmanın varlığıyla kaimdir. Avukatlar olarak hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve savunma özgürlüğünü koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bağımsız savunma yalnızca bireysel bir hak değil, toplumun hak arama özgürlüğünün temel güvencesidir. Meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyurmak isteriz ki bağımsız savunmanın özgür ve kararlı temsilcileri olarak görevimizin başındayız, sorumluluğumuzun farkındayız."