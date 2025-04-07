NÖHÜ Rektörü Uslu'dan Polis Haftası mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, emniyet teşkilatının toplum huzurunun önemli teminatı olduğunu ifade etti.

Kamu düzeninin sağlanması için gece gündüz görev yaptıklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı haftada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyor, görevi başındaki tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutlayarak hayırlı ve başarılı görevler diliyorum."