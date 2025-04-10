Niğde'de kar etkili oluyor

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

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