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        Niğde'de kar etkili oluyor

        Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:50
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        Niğde'de kar etkili oluyor
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        Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

        Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

        Vatandaşlar, sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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