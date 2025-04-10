Niğde'de kar etkili oluyor
Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.
Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.
Vatandaşlar, sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.
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