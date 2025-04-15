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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Turizm Haftası mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:52
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Turizm Haftası mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, bu haftanın toplumda turizm bilincini artırmak, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşları turizm faaliyetlerine teşvik etmek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Niğde'nin binlerce yıllık tarihi geçmişi olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Doğa turizminden tarih ve kültür gezilerine, yayla turizminden mağara keşiflerine kadar geniş bir yelpazede potansiyele sahibiz. Bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Belediye olarak valiliğimiz, esnafımız, turizm işletmelerimiz ve tüm paydaşlarımızla el ele vererek, Niğde'nin doğal ve kültürel değerlerini sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Turizm yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel paylaşımın ve sosyal kalkınmanın da temel dinamiklerinden biridir. Turizm Haftası'nın Niğde'de daha bilinçli, verimli ve güçlü adımların atıldığı bir döneme vesile olmasını diliyor, bu yolda emek veren tüm sektör çalışanlarına teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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