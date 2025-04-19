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        Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu

        Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:57
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        Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu
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        Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması nedeniyle tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

        Yaşamını yitiren kişinin böbrekleri ailesinin onayıyla, organ nakli bekleyen 2 hastaya gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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