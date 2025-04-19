Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu
Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.
Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması nedeniyle tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.
Yaşamını yitiren kişinin böbrekleri ailesinin onayıyla, organ nakli bekleyen 2 hastaya gönderildi.
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