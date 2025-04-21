Niğde'de 16 ebe sertifika aldı

Eğitimde, ebelerin normal doğum sürecine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, doğum hizmetlerinde kalitenin artırılması ve afet durumlarına yönelik hazırlık tedbirlerin alınması konularında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, normal doğum eylem planı ebelik eğitimlerinin güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen, "Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi" programını tamamlayan ebeler sertifika aldı.

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