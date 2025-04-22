TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Niğde ve Kırşehir'de zirai dondan etkilenen bahçeleri inceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde ve Kırşehir'de zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulundu.

Bayraktar, Niğde'nin Sazlıca beldesinde elma ve şeftali bahçelerini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bayraktar, zirai dondan etkilenen bölgeleri gezdiklerini söyledi.

Niğde için elmanın önemli olduğunu belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"Burada elmaların bir kısmı da ihracata gidiyor. Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri. Niğde, 600 bin tonun üzerinde üretim yapıyor. Aldığımız bilgiler doğrultusunda yüzde 90'ın üzerinde elma bahçelerinde zarar görünüyor. Bu çok önemli bir rakam. Bu mevsim kaymalarını bundan sonra da yaşayacağız gibi görünüyor. İlkbaharda maalesef kışı yaşadık. İklim değişikliği ve mevsimsel kaymalar, tarım sektörünü ocak ayından beri vurmaya ve etkilemeye başladı."

- Kırşehir

Daha sonra Kırşehir'e geçen Bayraktar, kent merkezinde zirai dondan etkilenen yaklaşık 200 ceviz ağacının bulunduğu bahçede incelemelerde bulundu, üreticilerle görüştü.

İklim değişikliği nedeniyle büyük bir afet yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, afetin başladığı günden itibaren oda başkanlarının sahada olduklarını söyledi.

Bayraktar, "Ocak ve şubat ayında yağış bekledik ama kurak geçti. Mart ayında yağış bekledik ama beklediğimizi alamadık. Nisan ayını dört gözle bekledik çünkü gelecek olan yağışlar, hububat üretimi ve yeraltı sularının beslenmesi ve barajdaki su seviyelerinin artması açısından önemliydi. Nisan yağışları bizi mutlu etti ama beklemediğimiz bir olayla karşılaştık." dedi.

Sahada gördükleri kadarıyla birçok üründe ciddi zarar olduğunu belirten Bayraktar, "Özellikle ceviz bahçelerinde çok ciddi bir don olayı ve yanma var." ifadesini kullandı.

Bayraktar, bu tür afetlerin TARSİM'in çok önemli bir kuruluş olduğunu ve ne kadar geliştirilirse sahada üreticiye o kadar katkı sağlanacağını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Bayraktar'a Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, ilçe ziraat oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile üreticiler eşlik etti.