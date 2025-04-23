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        Bor ilçesinde çocuklar parkalara akın etti

        Niğde'nin Bor ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar parklara akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:54
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        Bor ilçesinde çocuklar parkalara akın etti
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        Niğde'nin Bor ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar parklara akın etti.

        Günün erken saatlerinden itibaren ilçedeki oyun parkları, mesire alanları ve lunaparklar, çocuk sesleriyle şenlendi.

        Bayrama özel çeşitli etkinliklerin düzenlendiği alanlarda, çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine uygun şekilde kutlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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