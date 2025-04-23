Bor ilçesinde çocuklar parkalara akın etti

Aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine uygun şekilde kutlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Günün erken saatlerinden itibaren ilçedeki oyun parkları, mesire alanları ve lunaparklar, çocuk sesleriyle şenlendi.

Niğde'nin Bor ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar parklara akın etti.

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