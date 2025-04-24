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        Niğde'de "Mahallede Bayram Var" etkinliği düzenlendi

        Niğde Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Mahallemde Bayram Var" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:02
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        Niğde'de "Mahallede Bayram Var" etkinliği düzenlendi
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        Niğde Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Mahallemde Bayram Var" etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler Efendibey, İlhanlı, Selçuk ve Aşağı Kayabaşı mahallelerinde düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, palyaçolar, masal kahramanları gösterileri ve yarışmalar yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinlik boyunca çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

        Özdemir, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu özel günü gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki tebessümle kutladık. Çocuklarımızın bayramı coşkuyla yaşaması için mahallelerimizi gezdik. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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