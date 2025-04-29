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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:14
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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

        Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart 2025 itibarıyla kentte, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 151 projenin olduğunu söyledi.

        Projelerin 60'ının tarım, 26'sının ulaştırma, 34'ünün kamu hizmetleri, 16'sının eğitim, 5'inin sağlık, 4'ünün enerji ve 6'sının kültür ve turizm sektörlerine ait olduğunu belirten Çelik, "İlimizde yürütülen 151 projenin toplam değeri 21 milyar 645 milyon 368 bin liradır. Bu projeler için toplam 2 milyar 221 milyon 14 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 321 milyon 672 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranıysa yüzde 14,48'dir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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