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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, vatandaşlarla buluştu

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:08
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, vatandaşlarla buluştu
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik İnönü Mahallesi Fuzuli Parkı'nda gerçekleştirildi.

        Vatandaşlar, Özdemir'e, ulaşım, altyapı eksiklikleri, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve gençlere yönelik projeler hakkında sorular yöneltti.

        Özdemir, belediyeciliğin bina ve yol yapmakla sınırlı olmadığını belirtti.

        Anlayışlarında, halkla el ele vererek şehir yönetmenin esas olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu tür buluşmalar bizim için yol göstericidir. Vatandaşlarımızdan gelen her fikir ve öneri bizim için kıymetlidir. Hizmetler masa başında değil, sahada halkla iç içe üretilmeli. Bu tür toplantılar düzenli olarak devam edecek ve her mahallede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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