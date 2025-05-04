Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

        Bor ilçesinde Trafik Haftası kapsamında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş ve koruyucu ekipman kullanımı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bor ilçesinde Trafik Haftası kapsamında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş ve koruyucu ekipman kullanımı eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş teknikleri hakkında uygulamalı bilgilendirmede bulundu.

        Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, trafikte can güvenliğini artırmak için kask ve koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi.

        Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Teyfik Yiğit ise kaskın motosiklet sürücüsünün hayatını koruyan en temel ekipman olduğunu ifade etti.

        Kaza anında baş bölgesini koruyarak ölüm riskini büyük oranda azalttığını belirten Yiğit, "Aynı şekilde dizlik, dirseklik, eldiven ve reflektörlü kıyafetler sürücünün görünürlüğünü ve güvenliğini artırır. Her sürücünün, sadece kendi güvenliği için değil, trafikteki diğer bireylerin güvenliği için de bu ekipmanları eksiksiz şekilde kullanması gerekir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Çelik, motorculara reflektörlü yelek dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Bor'da Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi
        Bor'da Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi
        Niğde Valisi Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattını inceledi
        Niğde Valisi Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattını inceledi
        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutukl...
        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutukl...
        Niğde'de sigara bırakma polikliniği sayısı 5'e yükseldi
        Niğde'de sigara bırakma polikliniği sayısı 5'e yükseldi
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        NÖHÜ'nün 12 öğrenci kulübü ÜNİDES'ten destek aldı
        NÖHÜ'nün 12 öğrenci kulübü ÜNİDES'ten destek aldı